Bien connu pour ses solutions parfois astucieuses visant à satisfaire les besoins de logement de supports de stockage à l’intérieur du PC, voilà qu’Icy Dock diversifie encore son catalogue pour proposer de quoi loger du SSD dans un format de poche transportable. C’est évidemment le SSD au format M.2 qui est à l’honneur, son gabarit réduit lui permettant facilement de jouer à la clé USB de luxe une fois monté dans un p’tit boîtier adapté. C’est à ça que serviront ces nouveaux bidules externes ICYNano MB861U31-1M2B et MB809U3-1M2B !

Le premier est en USB 3.2 Gen2 et peut donc atteindre 10 Go/s, tandis que le second propose les 5 Go/s de l’USB 3.2 Gen1, aka USB 3.0. En matière de SSD M.2, ce sera SATA, NVMe et jusqu’au format M.2 22 110 avec le modèle MB861U31-1M2B, mais il faudra se contenter d’un SSD SATA M.2 2280 au plus grand pour l’autre. L’installation se fait facilement et sans outil grâce à un casier ajustable, méthode semblable à ce que l’on retrouve également sur les autres solutions du constructeur. Forcément, le boîtier pouvant accueillir un SSD M.2 22 110 est un peu plus grand que l’autre, 150 x 63 x 12 mm contre 122,5 x 60 x 14 cm, 99 et 60 g respectivement à vide sur la balance, ce qui reste dans les deux cas à peine plus gros qu’un smartphone.

Comment ça, « on y voit rien » ?

Pour pallier la chauffe potentielle du SSD NVMe, le MB861U31-1M2B profite aussi d’un assemblage ABS et aluminium avec un coussin thermique prévu pour le SSD pour faciliter la dissipation, l’ICYNano SATA est tout en ABS. Enfin, un seul câble USB Type-C vers Type-A est inclus avec le MB809U3-1M2B, si vous voulez de l’USB Type-C vers Type-C il vous faudra l’acheter séparément, contrairement à l’autre modèle qui est livré avec les deux types de câbles.

Pas de prix ni de date de disponibilité, la garantie est de 3 ans. Ces solutions d’Icy Dock pour un SSD M.2 externe ne sont guère les premières du genre sur le marché, les alternatives ne manquent pas. Cela dit, ces ICYNano seront aisément parmi les plus fines et les plus légères du lot, sans oublier la facilité d’accès au SSD, il ne leur manque plus qu’un prix correct.