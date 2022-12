Les fuites de la RTX 4070 Ti continuent : PNY entre dans la danse !

Si les RTX 3080 12 Gio ont rapidement été retirés du programme suite à la controverse de sa nomenclature — deux RTX de même nom, mais aux caractéristiques bien différentes, cela frôle la malhonnêteté —, le caméléon n’a pas non plus beaucoup attendu pour recycler ces cartes déjà produites. La solution ? Rien de plus simple, changer de nom et hop, ça repart ! Ainsi est donc née la RTX 4070 Ti qui ne cesse de fuiter dans tous les sens, de même que sa petite sœur la RTX 4070 toukourt.

Aujourd’hui, c’est chez PNY qu’il faut convoquer le plombier, avec des visuels de deux modèles de sa gamme custom : la RTX 4070 Ti XLR8 Verto et la RTX 4070 Ti Verto (bien peu pratiques pour éviter la confusion… la première conserverait une solution de refroidissement similaire à la RTX 4080 et du RGB, là où la seconde se cantonne à du basique). Sous le capot, les fuites ne changent rien : 7680 cœurs CUDA, 12 Gio GDDR6X et une cadence base/boost de 2310/2610 MHz ; voilà du familier !

Reste encore à savoir le prix, car la date de sortie des belles se pressent être le 5 janvier ; mais nous voyons difficilement le caméléon demander davantage que les 899 $ de la RTX 4080 initialement prévus. À vérifier d’ici un petit mois ! (Source : VideoCardz)