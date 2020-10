La dernière fois que nous avions parlé de Plextor sur le Comptoir, c'était en 2018 et nous vous présentions un produit assez véloce, nommé M9PE. Pour le coup, nous avons su récemment, en juillet pour être précis, que Kioxa avait pu mettre la main sur la société avec le rachat de Lite-ON. Aujourd'hui, nous avons donc de nouvelles références de SSD qui arrivent sur le marché, avec une série M8V Plus de la marque, proposant deux formats distincts.

On trouve donc une version en M.2 2280 et une autre en 2.5", chaque produit offre des performances différentes. En premier on trouve une mise à jour des puces mémoires, c'est le grand changement pour cette série M8V, avec un passage sur de la TLC NAND 96 couches de chez Kioxa, qui viennent remplacer celles de Toshiba. Nous avons affaire à un contrôleur SM2258 qui a été mis à jour par rapport à la version de 2018, en incluant donc les derniers ajouts. On trouve donc un cache pseudo-SLC avec la technologie Plex Turbo - le cache maison quoi. Au niveau des débits cette édition propose du 560 Mo/s en lecture et du 520 Mo/s en écriture, ce qui est dans la moyenne de ce qui se trouve sur le marché. Pour les débits en aléatoires, sont annoncés 90 000 IOPS en lecture et 80 000 IOPS en écriture pour la version 1 To. Ces chiffres se retrouvent amoindris sur les plus petits modèles, avec un minimum fixé à 65000/64000 IOPS. Niveau endurance on trouve 140 TBW pour le petit modèle, 280 TBW pour le 512 Go et 560 TBW pour le gros modèle de 1 To.

Ces M8V Plus seront livrés avec une garantie de 3 ans. On pourra bien sûr trouver des alternatives concurrentes comme les SSD Western Green au format M.2 ou bien des références en 2.5" comme le Kingston KC600. Ce ne sont que des exemples, tant il y a de références différentes sur le marché. Pas d'informations concernant la date de sortie du produit, pas non plus d'éléments concernant le tarif, mais cette série devrait rapidement être disponible chez la plupart des revendeurs. Le choix se fera donc en fonction de vos exigences et de vos besoins.