Il y a quelques jours, on apprenait que, devant les difficultés rencontrées sur son store, Nvidia avait confié la commercialisation aux US de ses Founders Edition Ampere à Bestbuy. La démarche, ayant surpris puisque le géant n'est pas un novice depuis des années, depuis qu'il a commencé à fabriquer ses propres modèles, pouvait faire des émules. Eh bien, en France, le même processus a été confié au groupe LDLC, qui compte dans ses rangs LDLC, Topachat et Materiel.net. On imagine que cela durera un certain temps, à moins que la chose ne soit définitive ? On trouvera des RTX 3080 et 3090 Founders Edition dans le catalogue, et à vrai dire la chose a déjà commencé.

En effet, hier, on a pu voir en stock ces cartes, avec une zoulie page pour chacune d'elles, avant d'être désactivées. En effet, un petit stock fut pourvu, et vendu en moins de 10 minutes pour la 3080, quant à la 3090, elle a tenu le coup un peu plus longtemps avant de rendre les armes vers 15h40. La bonne affaire là-dedans ? C'est que les prix pratiqués étaient identiques à ceux du store FR du caméléon, à savoir respectivement 719 et 1549€ par ordre croissant de nomenclature. Fatalement, quand on voit la dilatation qui est imposée aux clients via les marges de fou (revendeurs ou grossistes), et la demande élevée pour une dispo compliquée, on se dit que ceux qui voulaient réellement une carte Ampere ont fait le bon choix hier, et ont eu du bol d'y tomber dessus. À quand la prochaine salve ? (Source NextInpact en partie)