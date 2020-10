On RAM un peu ce soir avec des kits de 16 Go à moins de 60 €. Et on commence par une référence de chez PNY, la XLR8 DDR4 qui est cadencée à 3200 MHz C16 et est vendue 59,99 € chez Cdiscount et Amazon (Précommande ici).

Toujours chez le duo Amazon/Cdicount, vous trouverez le kit de 16 Go de Ballistix Black cadencé à 3000 MHz, avec un Cas un peu plus serré de 15. Les performances sont grosso modo les mêmes qu'une version 3200 MHz C16 et le prix est cette fois de 58,99 € chez les deux revendeurs.

Enfin, si vous êtes plus rouge que noir ou que rouge et noir, le kit de 16 Go de Ballistix Red en 3200 MHz C16 est à 62,07 € cette fois et chez Cdiscount uniquement, la référence étant en rupture de stock chez Amazon.