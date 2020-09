Après avoir présenté une version Lite de son GAMMIX S50, ADATA lance un SSD bien plus véloce, le GAMMIX S70. Alors quoi de nouveau nous direz-vous ? Eh bien, il est bien loin de celui dont nous vous avions parlé la semaine dernière, puisque ses débits sont à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'une interface PCI-e 4.0. Ce modèle pourra donc convenir aux amateurs de performances, avec des chiffres dépassant les 5 Gbps.

Bon, vous l'aurez compris, pour exploiter un tel engin, il vous faudra une carte mère compatible, mais aussi des périphériques de stockages ayant des débits relativement similaires - on ne vous fait pas un topo sur les goulots d'étranglement, toussa… Au niveau des caractéristiques du produit, on retrouve un SSD au format M.2 2280 prenant en charge le NVME 1.4 et interfacé en X4, c'est-à-dire qu'il utilisera quatre lignes PCI-e sur votre configuration. La marque met en avant des débits élogieux de 7400 Mo/s en lecture et 6400 Mo/s en écriture, des chiffres qu'il faudra vérifier à la lecture des tests tiers.

Le produit est équipé d'un cache pseudo-SLC et la mémoire embarquée est de type 3D NAND TLC. Nous n'avons pas d'information sur le cache DRAM - on suppose qu'il y en a un - puisque le datasheet du produit n'est pas disponible pour le moment. Lorsque l'on regarde les débits, on se dit qu'il se pourrait que le contrôleur soit un Phison E18 et non un E16 comme sur les anciens modèles. L'endurance est censée sur situer autour des deux millions d'heures de fonctionnement, pas d'infos non plus sur le nombre de To qui pourra être inscrit sur ces disques, il faudra être patient pour avoir quelque chose de tangible. Au niveau du look, ce produit devrait plaire au plus grand nombre, avec son dissipateur assez épais en aluminium, qui rassure également sur la chauffe potentielle de ce périphérique.

MODÈLE ADATA GAMMIXX S70 Facteur de forme M.2 2280 Interface, norme NVME 1.4 - PCIe Gen 4X4 Contrôleur Phison E18 ??? DRAM (probablement 1 Go) Cache Pseudo-SLC Oui NAND NAND 3D TLC Lecture/Écriture en séquentiel 7400 Mo/s (lecture) - 6400 Mo/s (écriture) MTBF 2 000 000 heures Garantie 5 ans Prix Non communiqué

Pas de date de sortie et pas de tarif, malheureusement la marque reste discrète sur ces informations. Néanmoins, nous ne serions pas surpris de voir ces informations disponibles dans quelques jours, l'annonce précédant souvent le lancement du produit. Ce S70 sera disponible dans des capacités de 1 To et 2 To, le tout avec une garantie de 5 ans assurée par le constructeur. Face à la concurrence, ce XPG se situe bien au niveau de ses débits, il pourra se confronter au Corsair Force MP600 ou bien au NVME de chez Aorus, attention toutefois, ces derniers sont limités officiellement à 5000 Mo/s en lecture. Un achat à bien réfléchir en fonction de ses besoins et de son budget.