Lorsque l'on parle de routeur Wi-Fi, on pense souvent à Netgear, ASUS ou bien TP-Link. Pourtant, d'autres marques sont actives sur le marché du sans-fil et passent plus inaperçues, Linksys est un bon exemple de ce cas de figure. La dernière fois que nous avions entendu parler de la société, c'était pour le lancement de son routeur MAX-STREAM MR7350, un produit compatible Wi-Fi 6 mais qui laissait quand même dubitatif par ses caractéristiques. Eh bien, savez que la marque à du nouveau à vous proposer : voici le E5600, un presque nouveau routeur, en Wi-Fi 5 et abordable, mais vaut-il réellement le détour ?

Lorsque le monde entier se tourne vers le Wi-Fi 6 et que même certaines marques prennent le tournant du Wi-Fi 6E, d'autres sortent toujours des références sur l'ancienne norme sans-fil. Ce Linksys en est l'exemple parfait, une machine fonctionnant en 802.11ac avec une bande passante maximale de 1200 Mbps sur l'ensemble du réseau. Pour arriver à de tels chiffres, avec les quatre antennes internes, on trouve 300 Mbps sur le réseau 2.4 GHz et 866 Mbps sur le 5 GHz, pour une couverture théorique de 300 mètres carrés - oui, oui, on y croit - annoncée par la marque. Bon, le produit est quand même équipé du Mesh, ce qui permettra via des satellites d'étendre la portée du Wi-Fi.

Au niveau des connectiques, on reste sur du classique, il ne faut pas en demander trop pour ce type de produit, avec un unique port WAN et quatre ports LAN en 1 GbE. Ah mais le hardware, on n'en a pas vraiment parlé ! Eh bien la marque se fait discrète, avec 128 Mo pour la ROM et 128 Mo pour la RAM. Aucune information concernant le type de processeur, nous savons juste que c'est un dual-core moulinant à 880 MHz - bien la préhistoire ? Même la sécurité n'est pas à jour, avec du simple WPA2, heureusement le pare-feu SPI viendra rattraper le coup et vous apporter le minimum nécessaire.

MODELE Linksys E5600 CPU Dual-core @ 880 MHz RAM 128 Mo ROM 128 Mo WiFi 2.4 GHz 2X2 / 5 GHz - 2X2 (IEE 802.11ac) Connectiques 3 ports LAN 1 GbE + 1 port WAN 1 GbE Sécurité WPA2 OS Non communiqué Prix Environ 50$

Bon vous l'aurez compris, ce n'est pas fantastique, pas du tout et la concurrence propose bien mieux pour le tarif de ce routeur, qui est lancé à 49,99$. Nous pouvons comprendre que garder un tarif contenu peut se révéler souvent compliqué pour les marques, mais franchement, qui ne mettrait pas quelques dizaines d'euros de plus pour un modèle TP-Link à la dernière norme sans-fil ? Si l'on regarde du côté des marques plus discount, Xiaomi propose son AX5, avec un CPU plus véloce et le Wi-Fi 6 pour moins cher. On doutera donc de l'intérêt de ce MR7350, qui a l'air de miser au maximum sur son look rétro-futuriste vertical en se passant de l'essentiel, c'est-à-dire un routeur aux normes et équipé des dernières sécurités en vigueur.