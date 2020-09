Elle va faire parler celle-là ! Emtek lancera une RTX 3090 Turbo Jet dont le look rappellera celui des kits Trident Z Royal de G.Skill. La carlingue est recouverte d'une surface rugueuse multicolore, c'est d'un goût discret pour rester poli, mais il parait que les coups et les douleurs, ça ne se discute pas. La carte est refroidie par un lot de 3 moulins, alimentée par 3 x 8 pins, elle est double slot sur l'équerre arrière, mais occupe réellement 2.7 slots. C'est une RTX 3090, donc 24 gigots de GDDR6X à 19.5 Gbps, jusque-là pas de surprise.

C'est la fiche produit qui interroge. Elle demande une alimentation de 850W, ça on le savait, mais affiche 410W de consommation, ce qui est bien plus que les 350W des Founders Edition. À un moment donné, il ne sera pas spécialement possible de monter plus haut avec des refroidisseurs à base de brassage d'air, il faudra envisager des watercoolings pour contenir la chauffe. Si on se doute qu'avec 350W, une FE ne pourra pas spécialement exploser une RTX 3080, avec 410W, ça devrait bien quicher.

Malgré les pics de consommation sporadiques, inéluctables à toutes les cartes graphiques, la consommation de la 3080 FE est respectée. La RTX 3090 devrait suivre le même comportement, l'alimentation de qualité étant réclamée afin d'encaisser ces variations, comme cela est expliqué dans notre dossier consacré. Pour l'anecdote, on ne la trouvera qu'en Corée du Sud, mais rien ne dit que les partenaires des verts ne fassent pas de même. (Source VDCZ)