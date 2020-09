Le constructeur ADATA annonce un nouveau SSD au format M.2 et compatible avec la dernière révision du PCI-e. Pour rappel, la marque avait lancée un SSD GAMMIX S50, un modèle assez bien équipé sur le papier, proposant des débits de 5000 Mo/s en lecture et embarquant de la mémoire TLC. La marque nous propose donc un nouveau modèle, moins onéreux mais proposant des spécifications tout de même intéressantes. On vous présente le GAMMIX S50 Lite !

Nous sommes donc sur un modèle en NVME 1.4 utilisant une interface PCI-e Gen 4, en X4 et au format M.2 2280. Le contrôleur embarqué est le récent SMI SM2267 (Silicon Motion), qui vient remplacer le Phison PS5016 que l'on trouvait sur l'ancien modèle. Les débits sont revus à la baisse, avec du 3900 Mo/s en lecture et du 3200 Mo/s en écriture, nous sommes loin des 5000 Mo/s présents sur la version classique. Cela ne rend pas pour autant cette nouvelle version inintéressante, puisqu’elle propose tout de même de dépasser le plafond qui était présent sur les versions PCI-e 3.0 - pas de beaucoup, certes. On reste sur de la mémoire NAND Flash 3D TLC, avec une endurance annoncée à 2 millions d'heures de fonctionnement ainsi qu'une écriture maximale de 740 To pour la version 1 To et 1480 To pour la version 2 To. D'après ADATA, le SSD est bien équipé d'un cache - pseudo-SLC - et de DRAM, mais les quantités ne sont pas indiquées sur le site du constructeur. Au niveau du refroidissement, bien que la société se veuille rassurante sur ce point, on émettra des doutes quant à la dissipation thermique, le radiateur embarqué paraissant tout de même assez léger.

MODÈLE ADATA gammixx s50 lITE Facteur de forme M.2 2280 Interface, norme NVME 1.4 - PCIe Gen 4X4 Contrôleur Silicon Motion SM2267 DRAM Oui (probablement 1 Go) Cache Pseudo-SLC Oui NAND NAND 3D TLC Lecture/Écriture en séquentiel 3900 Mo/s (lecture) - 3200 Mo/s (écriture) Lecture/Écriture en aléatoire 380K à 490K IOPS (Selon modèle) - 540K IOPS MTBF 2 000 000 heures TBW 740 TB (1 To) - 1480 TB (2 To) Garantie 5 ans Prix Non communiqué

La marque n'a pas communiqué de tarif et finalement que peu d'informations au global. Nous savons que ce GAMMIXX S50 Lite sera livré avec une garantie de 5 ans, ce qui est relativement raisonnable. Face à la concurrence, on pourra le comparer à peu de SSD, puisque finalement cette référence se retrouve à cheval entre les débits haut de gamme des modèles 3.0 et l'entrée des débits du 4.0. Si l'on devait citer des modèles pour le comparer, les moins chers sont à base de Phison E16 et se situent dans les 250 euros pour 1 To, comme par exemple chez Corsair avec son MP600. Cette version Lite de chez ADATA ne pourra donc pas se démarquer sans un tarif très agressif, on peut en revanche espérer un tarif inférieur à la version de base, qui était positionnée à 179,99$ le modèle 1 To.