Le constructeur Apacer lance une nouvelle série de SSD dédiés aux NAS pour les petites entreprises. La marque taïwanaise ne vend quasimement que des produits réservés au monde professionnel et nous présente aujourd'hui des SSD spécialement conçus pour les serveurs de fichiers. La société insiste sur la grande endurance de ses produits, pour une utilisation intense en 24h/24h et pouvant résister à de fortes sollicitations. Alors, voyons voir les spécifications de ces nouveaux produits de plus près !

En premier, on trouve le PPSS25, un SSD au format 2.5" utilisant une interface SATA III tout à fait classique. Il sera disponible en 128, 256, 512 Go mais aussi en 1 To et proposera des vitesses de 550 Mo/s en lecture ainsi que 500 Mo/s en écriture. Au niveau de l'utilisation aléatoire, nous sommes sur du 84K IOPS en lecture et 86K IOPS en écriture. Le produit pourra résister durant 2 millions d'heures d'utilisation - d'après Apacer - et donc est presque deux fois plus endurant théoriquement que ce que l'on peut trouver sur des produits mainstream. Passons au modèle PPSS80, c'est en fait la même chose que le PPSS25, les spécifications sont indentiques en tout point, mis à part qu'il est en format M.2 2280.

Vient ensuite le PP3480, aussi en format M.2 mais qui utilise du PCI-e pour fonctionner et se montre du coup beaucoup plus rapide. En lecture, il sera possible en théorie d'atteindre 2500 Mo/s, en écriture ce sera par contre du 2100 Mo/s. Pour les accès aléatoires, la société annonce du 215K IOPS en lecture et 390K IOPS en écriture. Pas de dissipateur sur ce produit, on espère qu'il ne chauffera pas trop et que l'on évitera un éventuel thermal trottling pouvant affecter lourdement les débits.

L'ensemble de ces produits utilise de la mémoire NAND 3D TLC, on apprécie la transparence de la marque sur l'aspect technique. On y était presque, il ne manquait que les informations sur le contrôleur et le cache pour faire un sans faute, dommage Apacer. Cette nouvelle gamme est garantie 5 ans, nous n'avons pas pour le moment de tarif ou de date de lancement.

Au niveau de la concurrence, on trouve beaucoup de concurrents et mis à part l'aspect produit de cette gamme Apacer, elle n'a pas forcément beaucoup d'arguments à mettre en avant par rapport à ce que l'on peut trouver sur le marché. Par exemple, chez Gigabyte on trouve les UD Pro, qui utilisent aussi de la mémoire TLC mais qui par contre ont une moins bonne endurance. Sinon, utiliser des références comme le MX500 de chez Crucial pourra être une bonne alternative, puisque le produit sur le papier est meilleur en tout point. Le modèle NVME est plus intéressant, avec des chiffres satisfaisants en accès aléatoires et une bonne endurance sur le papier. Le tarif sera comme toujours déterminant sur l'intérêt que l'on pourra porter à ces nouveaux Apacer.