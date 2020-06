Le constructeur Team Group dévoile une nouvelle variante de SSD en partenariat avec ASUS pour un produit TUF propulsé au RGB. La marque nous avait déjà montré quelques nouveautés en début d’année avec de nouveaux modules DDR4 T-FORCE et des SSD CARDEA ZERO supplémentaires. En 2018, nous avions déjà eu à faire à de la mémoire T-FORCE ASUS TUF, cette fois-ci la marque repart pour un énième co-branding, mais sur du SSD. Alors, quoi de neuf avec ce skin ASUS ?

Sur le papier, TUF Gaming Alliance veut dire matériel répondant aux mêmes « normes » que le matériel ASUS TUF. Plusieurs marques ont déjà pu mettre en place ce genre de partenariat, un bon cookie marketing pour votre petit déjeuner. Un skin, voilà simplement ce que vous propose ce genre de produit. Ce n’est pas nécessairement du mauvais matériel, mais vous payez essentiellement le look et le nom, probablement pas une charte de qualité réellement supérieure à la norme du marché.

Présentons le premier venu, le SSD T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance — sacré nom —, au format M.2, qui propose un éclairage RVB ASUS AURA SYNC. Nous sommes sur du SATA en 2,5" avec des débits pouvant atteindre les 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture. Ce modèle sera disponible en 500 Go ou 1 To et sera livré avec une garantie constructeur de 3 ans. Voilà, rien de bien folichon à part le logo TUF, le revêtement camo et les tonnes d’éclairages, c’est le T-Force Delta RGB de 2018, simplement TUF-isé…

Hop, on passe au M.2 avec le premier SSD certifié TUF dans ce format. Le CARDEA II TUF Gaming Alliance utilise donc une interface NVME pour fonctionner et fournir des débits théoriques de 3400 Mo/s en lecture ainsi que 2000 Mo/s en écriture. Nous sommes donc sur du classique SSD PCIe 3.0 en X4, compatible avec la plupart des cartes mères modernes. C’est connu, les M.2, ça chauffe un petit peu quand même, vous trouverez donc un dissipateur estampillé TUF pour faire baisser les températures - le logo, c’est moins 10 degrés il paraît. Pour la disponibilité, c’est 500 Go ou 1 To au choix, avec une garantie de 5 ans.

Face à la concurrence, le modèle SATA avec ses tarifs de 80 $ pour 500 Go et 120 $ pour 1 To ne se positionne pas très bien. Pourquoi prendre un SSD TeamGroup lorsque l’on peut avoir la même capacité pour un tarif similaire avec une référence comme le MX 500 de chez Crucial ? Ce T-FORCE DELTA TUF RGB SSD pourra se démarquer par son esthétique très assumée — les goûts, les couleurs — et ses diodes en pagaille, parce que mine de rien, le look en hardware ça compte (pour certains). Le modèle M.2 en revanche a plus d’atouts à mettre en avant, 145 $ le modèle 1 To, c’est assez agressif lorsqu’en face on ne trouve qu’un Crucial P2 et ses faibles débits. En alternative, il sera possible d’opter pour un PNY CS2130, qui sur le papier, propose aussi plus de 3000 Mo/s en lecture. Le CARDEA II de base est aussi disponible, sans la surtaxe ASUS sur le produit, un achat à considérer. À voir à combien sera proposé ce CARDEA II TUF chez les revendeurs européens, le prix sera décisif sur son attractivité.