Avec son Deskmini A300, ASRock était le seul sur le créneau AMD à proposer un barebone bien foutu, bien équipé même s'il manquait quelques ports USB pour être à l'aise et ne pas forcément avoir à faire des arbitrages de périphériques. On se demandait si ce dernier pourrait profiter des APU Renoir desktop en arrivage, et on n'a pas encore la réponse. On l'espère malgré tout, mais la chose vient de prendre un peu de plomb dans l'aile puisque le Deskmini 2 a été déniché par WCCFTech.

La carte mère A300M-STX du premier barebone laisse sa place à la X300M-STX. Il devrait conserver les mêmes dimensions, mais surtout, il devrait être fatalement compatible avec Renoir, y compris le Ryzen 7 4700G qui fait bien rêver face aux déjà sympas Ryzen 5 3400G/3200G. Pour rappel, c'est un octocore avec SMT, pédalant à 3.6 GHz en fréquence de base, et épaulé par un Vega 8 à 2100 MHz. Le sample Renoir utilisé n'était pas à son top, probablement une présérie, les caractéristiques finales du CPU étant plus sérieuses et alléchantes.

Avec ça, AMD détiendrait le plus puissant APU du marché, et offrirait en plus à ce type de machine une puissance de calcul folle, actuellement limitée à du Zen+ sur 4 coeurs. Voilà qui devrait donc muscler le marché du mini PC, à suivre de près !