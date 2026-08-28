DLSS 5 : aprÃ¨s la Frame Generation, voici la Frame Division

Une DLL correspondant au futur DLSS 5 Neural Rendering a Ã©tÃ© dÃ©couverte dans les fichiers de la version Early Access de NBA 2K27. BaptisÃ©e nvngx_dlssnr.dll, elle pÃ¨se environ 158 Mo, soit une taille largement supÃ©rieure aux DLL des prÃ©cÃ©dentes versions du DLSS (qui oscillent plutÃ´t entre 20 et 50 Mo). Une analyse comme celle rÃ©alisÃ©e par TechPowerUp indique que l'essentiel de ce poids correspond Ã celui du modÃ¨le d'IA. Il compterait environ 148 millions de paramÃ¨tres au format FP8.

Cette DLL Ã©garÃ©e sur un terrain de basket ne constitue pas une version finale. Le jeu ne propose d'ailleurs aucune option pour activer le DLSS 5. Des moddeurs ont nÃ©anmoins rÃ©ussi Ã l'exploiter dans Control. De quoi nous offrir un premier aperÃ§u de son fonctionnement.

Ã€ ce stade, le DLSS 5 tue aussi les IPS.

J'ai mal Ã mon framerate

Pour rappel, cette mouture ne se contente plus de reconstruire une image Ã partir de pixels rendus dans une rÃ©solution plus basse. Le DLSS 5 utilise un modÃ¨le de rendu neuronal capable de gÃ©nÃ©rer ou de modifier certains Ã©lÃ©ments de l'image, notamment l'Ã©clairage et les matÃ©riaux, Ã partir de l'image 2D et des vecteurs de mouvement. Il vient ainsi complÃ©ter le rendu traditionnel par des algorithmes d'IA en temps rÃ©el.

Pour le moment, la bibliothÃ¨que est limitÃ©e aux GeForce RTX 50. Lâ€™article de TPU rÃ©vÃ¨le que la DLL du DLSS 5 contient 15 Â« cubins Â», soit 231 kernels, tous ciblant l'architecture Blackwell (sm_120), sans code pour Turing, Ampere ou Ada, ni mÃªme de version PTX pour assurer une compatibilitÃ© avec d'autres architectures. Un mÃ©canisme intÃ©grÃ© Ã la DLL vÃ©rifie d'ailleurs explicitement que le GPU utilisÃ© est compatible. Cette premiÃ¨re version Ã©tant loin d'Ãªtre dÃ©finitive, ces indices ne suffisent toutefois pas Ã confirmer une exclusivitÃ© des RTX 50 au lancement. NVIDIA dÃ©veloppe vraisemblablement le DLSS 5 en prioritÃ© pour Blackwell, avant un Ã©ventuel portage vers les gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes. Ceci dit, au regard de lâ€™impact sur les performances que vous allez dÃ©couvrir plus bas, on comprendrait que lâ€™entreprise rÃ©serve cette technologie aux cartes les plus rÃ©centes.

Les vidÃ©os de Control avec le DLSS 5 pullulent sur YouTube depuis quelques heures. Vous nâ€™aurez pas de mal Ã en trouver. Nous avons retenu celle partagÃ©e par la chaÃ®ne Frozburn, car elle prÃ©sente lâ€™avantage dâ€™afficher le DLSS 4.5 et le DLSS 5 en miroir sur les mÃªmes sÃ©quences, facilitant ainsi la comparaison.

Au-delÃ des changements visuels, dont lâ€™apprÃ©ciation sera Ã©minemment subjective, ces premiers essais mettent surtout en Ã©vidence le coÃ»t en performances, trÃ¨s important. L'activation entraÃ®ne une baisse mesurable du nombre d'images par seconde (ce qui n'est pas vraiment surprenant compte tenu de la taille du modÃ¨le et de la quantitÃ© de calculs supplÃ©mentaires). Sur la configuration utilisÃ©e par la chaÃ®ne prÃ©citÃ©e, le compteur dâ€™IPS rÃ©vÃ¨le une frÃ©quence dâ€™images divisÃ©e par deux. Pourtant, en matiÃ¨re de configuration, difficile de faire beaucoup mieux, en particulier cÃ´tÃ© GPU : GeForce RTX 5090 et Ryzen 7 9800X3D. Les rÃ©glages sont poussÃ©s au maximum, Ã lâ€™exception du nombre dâ€™Ã©chantillons de ray tracing, limitÃ© Ã 3 sur un maximum de 8, les niveaux supÃ©rieurs Ã©tant trop exigeants selon l'auteur. Les essais sont rÃ©alisÃ©s en 4K avec le DLSS en mode Performance.

Il faudra bien sÃ»r attendre une version finalisÃ©e et maximisÃ©e avant de tirer des conclusions dÃ©finitives sur ce point. Nâ€™oublions pas que lors de la toute premiÃ¨re prÃ©sentation, deux GeForce RTX 5090 Ã©taient nÃ©cessaires, dont une entiÃ¨rement consacrÃ©e au modÃ¨le dâ€™IA. NVIDIA a promis quâ€™une seule carte graphique (ouf !) suffirait pour faire tourner le DLSS 5 lors de sa mise Ã disposition officielle. L'entreprise s'est accordÃ© plusieurs mois de dÃ©lai en grande partie pour peaufiner l'optimisation. Le lancement du DLSS 5 est prÃ©vu pour lâ€™automne.