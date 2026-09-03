Le DLSS 5 Ã lâ€™essai : jusquâ€™Ã 49 % de performances en moins et une conso qui explose

Le DLSS 5 Ã lâ€™essai : jusquâ€™Ã 49 % de performances en moins et une conso qui explose

Le DLSS 5 Ã lâ€™essai : jusquâ€™Ã 49 % de performances en moins et une conso qui explose

Nous sommes Ã quelques heures des dÃ©buts officiels du DLSS 5 sur NBA 2K27 (le jeu sera disponible dans 16 heures en France). Cela fait toutefois plusieurs jours que la communautÃ© sâ€™amuse avec la techno et lâ€™implÃ©mente Ã tort et Ã travers dans plein de jeux. Au-delÃ des altÃ©rations purement visuelles quâ€™elle apporte, elle a Ã©galement un impact non nÃ©gligeable sur les performances (ce qui a Ã©galement une incidence sur lâ€™aspect visuel dâ€™un jeu, seraient tentÃ©s de rÃ©torquer certains dâ€™entre vous, Ã juste titre, mais vous comprenez lâ€™idÃ©e).

Lors de sa prÃ©sentation de mardi, nous regrettions donc que NVIDIA nâ€™ait pas jouÃ© la transparence sur ce point-lÃ . Lâ€™entreprise sâ€™est contentÃ©e de vanter un modÃ¨le bien plus optimisÃ© quâ€™Ã ses dÃ©buts (encore heureux puisquâ€™avec deux GeForce RTX 5090 mobilisÃ©es, il nâ€™aurait pas touchÃ© beaucoup de joueurs). Elle a Ã©galement communiquÃ© des frÃ©quences dâ€™images par seconde avec le package complet du DLSS, et surtout avec une Frame Generation outrageusement rÃ©glÃ©e sur du x6.

Si vous souhaitez savoir comment le DLSS 5 risque de mettre Ã mal votre GeForce RTX 50, le site TH nous en donne un petit aperÃ§u.

Moins d'IPS et plus de watts

En prÃ©ambule, notre confrÃ¨re souligne que, faute de dÃ©ploiement encore officiel, il a eu recours Ã la mÃ©thode dâ€™injection du DLSS 5 via OptiScaler. Quâ€™en consÃ©quence, celle-ci ne Â« reflÃ¨te pas nÃ©cessairement le comportement de ce modÃ¨le lorsque les dÃ©veloppeurs lâ€™intÃ©greront au moyen du framework Streamline de NVIDIA. Streamline pourrait en effet offrir une surcharge moindre et de meilleures performances que celles observÃ©es ici Â».

Nonobstant, il fait valoir que Â« le document technique de NVIDIA consacrÃ© au DLSS 5 indique que le modÃ¨le nÃ©cessite 8 ms pour Ãªtre exÃ©cutÃ© sur une image en 4K, ce qui correspond pratiquement aux mesures de performances que nous avons obtenues avec OptiScaler lors de son exÃ©cution Â». En consÃ©quence, il estime Â« peu probable que la version officielle sâ€™Ã©loigne beaucoup des performances que nous avons mesurÃ©es si elle est intÃ©grÃ©e Ã ces jeux, y compris par les voies appropriÃ©es Â».

Pour ses essais, Jeffrey Kampman a mobilisÃ© deux GeForce RTX 5090. Une Founders Edition et la Lightning Z de MSI. Vous allez constaster la dÃ©gradation du nombre dâ€™images par seconde en UHD dans trois jeux. Toujours amortie par le parachute du DLSS (4K oblige), mais sans le moteur Ã hÃ©lice de la Frame Generation cette fois. Pour la faire courte, le framerate sâ€™amenuise, quand la consommation du GPU s'envole.

Dans Cyberpunk 2077, la GeForce RTX 5090 Founders Edition voit ses performances chuter de 42 % avec le DLSS 5 activÃ©, contre 39 % pour la Lightning Z. CÃ´tÃ© consommation, la premiÃ¨re passe de 482 Ã 551 W, tandis que la carte de MSI monte de 580 Ã 723 W, soit une hausse dâ€™environ 25 %.

Dans Hogwarts Legacy, la baisse des IPS atteint 49 % sur la RTX 5090 FE et 41 % sur la Lightning Z. La consommation grimpe en parallÃ¨le, de 417 Ã 547 W pour la premiÃ¨re et de 480 Ã 720 W pour la seconde. Cette derniÃ¨re engloutit donc 240 W supplÃ©mentaires, soit une hausse de 50 %.

Control est le jeu qui pousse le plus loin la consommation des deux cartes. La Lightning Z grimpe de 691 Ã 802 W avec le DLSS 5 activÃ©, tandis que la Founders Edition bute sur sa limite de 575 W. Quant aux performances, elles sâ€™Ã©tiolent de 42 % sur les deux modÃ¨les : de 107 Ã 61,6 pour la Z ; de 87,5 Ã 50,9 pour la FE.

Ce ne sont plus les IPS ici, mais les W

En lâ€™Ã©tat, ces premiers essais tendent Ã confirmer que le DLSS 5 a un coÃ»t Ã©levÃ© et qu'il induit une nette hausse de la consommation. Alors les versions officielles amÃ©lioreront peut-Ãªtre un peu la situation, mais cette itÃ©ration semble surtout taillÃ©e pour les futures gÃ©nÃ©rations de GPU NVIDIA. Bref, un nouvel argument de vente en perspective.