Il y a plusieurs jours, on entendait parler du Ryzen 7 7700. Ayant perdu son X, on se doute qu'il y perdrait un peu plus que ça, avec des fréquences revues à la baisse, comme le fait AMD sur ses déclinaisons depuis des années. Le 5600 vis-à-vis du 5600X, ou même le 5700X vis-à-vis du 5800X, voilà comment on multiplie les références moins chères sans toucher à l'architecture, au contraire d'un 5500 qui n'a de Zen 3 que le nom puisque son L3 est amputé de moitié. Ce 7700 pourrait également faire baisser (un peu) le ticket d'entrée AM5, particulièrement salé, moins facile à avaler que les plats dégueu de Willy Rovelli dans Fort Boyard. On ne sait pas s'il sera vendu aux OEM ou au détail, mais il a été testé sous Geekbench.

Ses scores sont de 2062 et 12685 en mode simple et multicoeur, et ça ne vous dira pas grand-chose. Il pédalerait de 3.8 à 5.35 GHz. Par contre si on vous dit que le 7600X est à 2125 et 11215, et le 7700X à 2161 et 14027, vous comprendrez alors que le 7700 pourrait être un tueur de 5600X pour peu que son prix soit assez proche. Car entre 7600X et 7700X, AMD a un gros gap financier à combler, qui serait avantageusement occupé par le 7700. Après, il faudra voir son placement par rapport au 13600K, redoutable puisqu'équipé de plus de coeurs E que le 12600K. Et surtout, voir ses performances ailleurs que sur ce benchmark.