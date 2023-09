Cinebnech 2024 est dans la place : plus lourd, multi-plateformes, et mesurant les GPU

Le célèbre benchmark de chez Maxon vient tout juste d'être officialisé dans sa version 2024, suivant l'évolution technologique au gré des millésimes. Au-delà du refresh de l'interface plutôt bienvenue, première nouveauté et pas des moindres : il est compatible X86/x64 (supportant le jeu d'instructions AVX2, à partir de la génération Haswell chez Intel et d'Excavator chez AMD) et AMR64, Apple compris donc ; de quoi avoir un outil multi-plateforme ce qui est pour le moins plutôt rare. Deuxième nouveauté, cet opus réinvente un peu la roue en intégrant le moteur de rendu Redshift pour mesurer les performances des CPUs comme des GPUs ; à ce détail près que les GPU Intel ne sont pas — encore — supportés.

En revanche, cet opus vous demandera d'avoir à minima 16 gigots de RAM installés dans votre machine, histoire de mieux matcher avec les enjeux modernes dixit l'éditeur. La charge pour le rendu a elle été multipliée par six. Ha bah oui on est en 2023 les gars — et les meufs !

Cinbench 2024 en DQHD

Malgré son statut de porte-étendard pour Maxon, qui profite de cet outil mis à disposition gratuitement pour glaner une belle exposition autour de ses produits qui eux le sont moins (gratuits) comme Cinema 4D, ZBrush ou encore... Redshift, il n’en reste pas moins un très bon outil de comparaison de performances, en particulier avec l'introduction de la compatibilité crossplatform. Nous l'utilisons d'ailleurs dans nos articles de longue date.