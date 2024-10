Fallout London a accueilli 1 million de vaillants touristes

Fin juillet, nous vous invitions à fuir Paris pour mettre le cap sur Londres ; enfin, sur un Londres uchronique, avec le mod Fallout : London pour Fallout 4. Trois mois après la sortie de leur production, les développeurs ont annoncé qu’elle avait franchi le cap du million de visiteurs.

Une destination en vogue

La Team Folon (qui rassemble les membres de ce projet) a publié la séquence ci-dessous pour l’occasion.

L'extension Fallout London, qui est gratuite, possède sa propre page GOG. La plateforme a d’ailleurs salué la performance en écrivant : « Aujourd'hui, nous ne pourrions être plus heureux de voir le succès que Fallout : London est devenu, atteignant le million de propriétaires sur notre plateforme, et ce, le jour même du Fallout Day. Nous souhaitons profiter de ce moment pour féliciter chaleureusement l'équipe FOLON pour son exploit ! ». Précisons que le Fallout Day correspond au jour (le 23 octobre) où l’apocalypse nucléaire s'abat pour la première fois dans le synopsis de la franchise Fallout.

Si la démarche qui sous-tend ce Fallout London a été légitiment saluée, la proposition finale n'a pas fait autant consensus : la note globale attribuée par les 1 513 contributeurs sur GOG s’élève à 3,6 sur 5. Le Metascore basé sur quatre avis est de 77, tandis que l'appréciation des utilisateurs plafonne à 7,1.

La plupart des critiques saluent l’aventure proposée et les histoires racontées, mais pointent les nombreux problèmes techniques. Ceci étant, l’équipe s’évertue à les corriger ; elle a déployé un patch 1.02 censé apporter plus de 300 correctifs il y a quelques jours. Alors si vous aviez testé le mod mais lâché l’affaire en raison des nombreux bogues, vous pouvez toujours retenter l’expérience.

Actuellement et jusqu’à la fin du mois, les opus Fallout bénéficient de réduction sur Steam et GOG. À ce stade, Fallout London n'est compatible qu'avec la version pré-patchée (1.10.163.0) de Fallout 4 : Game of the Year Edition et il faut donc effectuer quelques manipulations décrites sur la page GOG pour procéder à l’installation.

Enfin, sachez que selon les données de VGChartz, Fallout 4 a écoulé environ 25 millions de copies ; sachant que le jeu de base est nécessaire pour expérimenter Fallout : London, cela vous donne une idée de la proportion de détenteurs intéressés par ce dernier.

En outre, en avril dernier, Fallout 4 a reçu un regain d’intérêt à l’occasion de la sortie de la série Fallout sur Amazon ; le titre de Bethesda initialement paru en 2015 s’est d'ailleurs hissé en tête des ventes en Europe lors de la dixième semaine de 2024, devant Helldivers 2 et EA Sports FC 24 à en croire le classement de GamesIndustry.biz.