Monster XX : un monstre de ventirad à dix caloducs, capable gérer un processeur à 300 W de TDP

Vous estimez que malgré ses deux tubes supplémentaires par rapport au NH-D15 original, le NH-D15 G2 se la joue toujours petits caloducs avec ses huit tuyaux de chaleur ? Alors jetez un œil au Monster XX de Cryorig, le plus imposant ventirad de la marque. C’est un modèle double tour avec dix caloducs et deux ventilateurs RGB de 120 mm. Selon la marque, son monstre est en mesure de dissiper 300 W de TDP ; il convient donc à l’ensemble des processeurs Intel et AMD actuellement sur le marché, y compris le vorace Core i9-14900KS.

10 caloducs, 86 ailettes

En réalité, ce Monster XX est le remplaçant du TE10 (un ventirad présenté lors de la dernière édition du Computex mais que la marque a finalement abandonné). Par rapport à cet embryon, le monstre final mesure toujours 120 x 133 mm de long et de large. Il a toutefois pris quelques hormones de croissance pour dépasser les 152 mm et s’élever à 159 mm de haut. Il conserve la paire de moulins de 120 mm de l'avorton. Leur vitesse de rotation est comprise entre 800 et 1800 tr/min, pour un débit d’air maximal de 58,47 CFM à un niveau sonore de 31,5 dBA.

Pour en revenir aux caloducs, c’est donc une armada de dix tuyaux de 6 mm de diamètre. Quant à la tour, elle comporte 86 ailettes.

Enfin, ce refroidisseur propose une large compatibilité : il supporte plusieurs générations de sockets d'Intel (LGA-115X, LGA-1200, LGA-1700 et aussi le LGA-1851 qui réceptionne les Arrow Lake-S) et d'AMD (dont les principaux, l’AM4, lequel est toujours d'actualité puisqu'il a récemment accueilli deux nouveaux Ryzen, et bien sûr l’AM5, la plateforme des deux dernières générations de processeurs desktop de l’entreprise).

Pas de date sortie ni de prix pour le moment. À défaut de connaître ces informations pourtant cruciales, vous pouvez toujours consulter la page consacrée à ce Monster XX sur le site de Cryorig, ainsi que les détails techniques ci-dessous.