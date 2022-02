On a tous déjà entendu dire que Windows 10 aurait soi-disant du être le dernier des Windows, l'apparition de Windows 11 - mais que l'on aurait aussi pu appeler Windows 10.1 - a prouvé que Microsoft avait finalement une nouvelle idée en tête et/ou que l'on avait peut-être tout simplement mal interprété certains de ses propos, à moins qu'il s'agît tout simplement d'un marketing initialement un peu foireux. Dans tous les cas, dans un monde où l'effet de nouveauté prime et fait vendre, il était de toute façon déjà bien difficile d'imaginer qu'on puisse se trimbaler Windows 10 jusqu'en l'an 2050.

Au fond, il est aujourd'hui clair que Windows 10 avait pour objectif de poser les premières fondations d'un OS coupant petit à petit les ponts avec le passé - un ensemble que l'on peut mettre dans un même carton appelé « legacy », accessoirement une force de l'OS, mais aussi une grosse épine bien embêtante. Bref, en excluant d'office une bonne quantité de matériel de sa liste de compatibilité, Microsoft a clairement franchi une grosse étape dans cette mission avec Windows 11, mais ce serait donc avec Windows 12 que cette vision d'un nouveau Windows sans les bagages du passé pourrait finalement s'accomplir !

En effet, selon @SwiftOnSecurity (Microsoft MVP expert en sécurité) et sa source interne à Microsoft, la conception de la prochaine version de l'OS aurait déjà commencé. Notons que son tweet a disparu entre-temps, pratique... En parallèle, une autre source a surenchéri en affirmant que la conception va démarrer dès le mois de mars et a partagé les prétendues grandes lignes de Windows 12 : un compte Microsoft obligatoire pour Home et Pro, une place encore plus importante pour TPM 2.0 et Secure Boot, intégration de Microsoft Pluton (AMD a d'ailleurs été la première à intégrer cette nouvelle couche de sécurité dans ses processeurs), une sous-structure totalement neuve (n'ayant plus rien à voir avec W10 et les versions antérieures) et sans legacy, inspiré et aboutissement du travail entamé avec le projet Windows 10X. Grosso modo, Windows 12 serait donc un OS aux muscles bien secs !

Il va de soi que tout ceci n'est qu'une grosse rumeur provenant de plusieurs sources anonymes, non identifiables et de crédibilité variable, il faut donc naturellement considérer l'information avec beaucoup de prudence. Naturellement, qu'il y ait à présent une suite planifiée après Windows 11 n'a en soi absolument rien de déconnant et que celle-ci puisse se nommer Windows 12 l'est encore moins, mais d'ici à ce qu'on en arrive à l'info officielle, on en entendra certainement encore beaucoup parler officieusement ! (Source)