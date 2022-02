Total War : Warhammer III est arrivé la semaine dernière. 9a fait toujours le boulot, et il faut dire que c'est le genre et l'univers qui plaisent plus que les visuels, car le jeu ne casse pas trois pattes à un chat ou pas de quoi fouetter un canard (aucun animal n'a subi cela au sein de CDH, c'est pour se prémunir des attaques au cas où). Nous avions d'ailleurs réalisé notre Comptoiroscope, en 1440p car le jeu peinait pour l'UHD avec une RTX 2080, pourtant pas un veau. Pour un jeu qui affiche des graphismes d'un autre temps, c'est un peu moyen quand même.

TPU a fait son tour, et propose, en sus des visuels avec arrêt sur image, des tests de performances 3D. En FHD, la RX 6900 XT domine aisément la RTX 3080, pas la 3090. Par contre la RX 6800 XT est dominée par la RTX 2080 Ti, et littéralement talonnée par la RTX 3070. En QHD, la RX 6900 XT passe derrière la RTX 3080, tandis que dans le même temps, la RX 6800 XT passe devant la RTX 2080 Ti. La conséquence est que ces deux Radeon se suivent directement. En UHD, le classement ne change pas, mais les moyennes ne volent vraiment pas haut. Heureusement que le genre se satisfait de ces valeurs, pas comme les FPS toniques à la Doom. Ça confirme l'optimisation de maçon, à la truelle, pour un rendu qui ferait limite saigner les yeux ! The Creative Assembly n'est pas un débutant, comment le studio a-t-il pu rendre cette copie ?