Une belle chose, en informatique, est de réaliser la bonne volonté de certains développeurs — voir l’acharnement — pour retrouver le fonctionnement de choses qui ne sont soit pas légalement disponibles, soit pas disponible du tout. Entre re3 OpenRGB ou même WINE/Proton , nombreux sont les projets basés sur du reverse engineering afin d’améliorer la compatibilité entre bousins.

Hé bien, le logiciel, ou plutôt l’OS du jour, airyxOS, vise carrément la proposition d’une compatibilité totale avec les binaires d’un autre système d’exploitation, à savoir OS X. L’idée en soit n’est pas vraiment nouvelle — ReactOS en est l’illustration parfaite, avec comme ambition de proposer la compatibilité avec Windows XP et Windows Server 2003.

Basée sur un noyau FreeBSD modifié, l’idée étant que ce dernier doit moins s’éloigner de la version Mac que Linux ; le bousin n’est encore pas capable de lire les binaires prévus pour les systèmes Apple, bien que cette fonctionnalité soit au top de la liste. Si des exemples jouets ont été rendus fonctionnels - des Hello Worlds en C et Objective-C ainsi que des exemples basiques Cocoa AppKit, des cas plus pratiques sont encore loin d’être au point, notamment du fait de bibliothèques absentes. Par contre, les applications BSD sont, elles, possiblement installables : c’est ainsi que nous retrouvons Firefox et un environnement de bureau tiré de KDE Plasma. Notez par contre que la structure du système de fichier, avec ses classiques /Library , /etc et /usr , est bien respectée sur la dernière version bêta v0.3.0, datant de novembre dernier.

Un thème qui a clairement un air de famille !

Cependant, là où ReactOS a décidé une distribution sous licence GPL — forçant ainsi tous les produits dérivés à être, eux aussi, sous la même licence open source GPL — la sympathique créatrice du projet a opté pour une licence BSD somme toute logique vu la base choisie, qui autorise une utilisation commerciale. De quoi laisser la possibilité de se faire manger par plus gros que soi à l’avenir ?