Depuis les efforts plus ou moins couronnés de succès de Proton, le sujet du jeu sous Linux est récurrent sur votre Comptoir favori. Pourtant, l’OS libre est encore loin d’être aussi attractif que son homologue et concurrent Windows, la faute à une compatibilité matérielle encore restreinte et un fouillis de fonctionnalités parfois sans queue ni tête puisqu’ayant été développée au grès des besoins/envie des utilisateurs.

Cependant, certains développeurs bossent d’arrache-pied pour tenter de remédier à ces soucis ; par exemple OpenRGB, dont le but est de fédérer en un seul logiciel tous les périphériques licornesque à grand coup de reverse engineering. Désormais en version 0.7, le soft prend en charge toujours plus de matos dont divers GPU, des mobales MSI, des lampes Phillips Hue qui bénéficient par la même occasion de leur onglet de configuration dédié, tout comme Yeelight de chez Xiaomi, ainsi qu’un sacré tas d’autres composants en tout genre. Pour le changelog complet, c’est par ici !

Dans un tout autre registre, l’utilitaire ProtonUp-Qt se voit passer en 2.5.0. Nouveau au bataillon, l’outil permet de paramétrer en une fenêtre les outils de compatibilité tierce pour Steam et le Heroic Games Launcher, une alternative libre à l’Epic Games Launcher. Pour rester simple, certaines variantes/modifications de Proton sont nécessaires au bon fonctionnement de jeux, sans compter les surcouches telles Luxorpedia pour les titres natifs Linux ou Boxtron pour les bousins initialement prévus pour DOS. Bref, un vrai bazar que centralise ce ProtonUp-Qt pour les plus bidouilleurs, désormais avec moins de bugs, le support de Lutris en Flatpack ainsi que la mise à jour groupée pour Proton. À votre gestionnaire de paquet favori pour le téléchargement ! (Source : GamingOnLinux)