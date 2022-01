Alors que la Release Candidate (sorte de version bêta pour les mises à jour) du Linux 5.16 est arrivée en novembre dernier, voilà que les fêtes de fin d’années ont compliqué le planning de sortie, repoussant ainsi la version finale d’une semaine. Rajoutez-y les habituelles bricoles de dernière minute (dont des drivers récalcitrants) et voilà de quoi occuper les mainteneurs pour le début d’année.

Néanmoins, cette mouture n’est pas des plus anodines pour le grand public : outre l’arrivée des futex2 permettant d’améliorer les performances d’exécution des applications (et jeux !) Windows ainsi que le support préliminaire des extensions AMX, la version 5.16 voit également arriver une belle augmentation de performance pour les APU AMD - sans vraiment d’origine précise. En effet, le futur pilote p-state, censé résulté similairement, est planifié pour la future 5.17... reste que, en moyenne, les performances graphiques sont en hausse de 2 à 15 % selon Phoronix, dépendant du modèle et des applications. Intéressant pour le Steam Deck ! Pour l’annonce officielle et les derniers patchs, c’est par ici, les curieux.

Si les plus habitués mettront à jour leur Linux from Scratch comme des grands, le canal de mise à jour privilégié demeure votre gestionnaire de paquet favori, sa réactivité dépendant de votre distribution. Zou, en route pour la 5.17 ! (Source : Phoronix)