NVIDIA possédait déjà le DSR, acronyme de Dynamic Super Resolution. Cela s'active dans la gestion des paramètres 3D, case DSR Facteurs. Le but c'est de faire calculer à la carte le nombre de pixels supérieurs à la définition de votre écran, puis par un filtre de lissage et de downscaling, restituer cette image dans votre définition. C'est quasiment l'antialiasing idéal, lorsque vous faites cela, vous pouvez vous passer d'AA dans les options. Seule contrainte, ça pompe un max de ressources, mais vous pouvez activer jusqu'à 4x le nombre de pixels de votre définition, par exemple si vous êtes en QHD alias 2560x1440, vous pouvez obtenir dans les options du jeu le 5120x2880, et si vous êtes en UHD, vous pouvez sélectionner 7680x4320.

C'est ouvert à toutes les GeForce, mais NVIDIA a trouvé une autre application à ses tensor cores, ceux qui ne se trouvent que dans les RTX. Ce calcul dans les définitions supérieures sera désormais accéléré par ces tensor cores et l'IA, ceci afin d'avoir la même qualité qu'avant, mais avec des performances identiques aux définitions natives de votre moniteur. L'astuce, c'est qu'au lieu de calculer 4x le nombre de pixels, l'IA ne le fera que sur 2.25x, pour une qualité identique. Ça fonctionne sur quasiment tous les jeux d'ailleurs, comme le DSR.

Ce Deep Learning DSR arrivera le 14 janvier, avec le pilote certainement prévu pour God of War, qui aura du DLSS et qui sera un jeu majeur. Et à chaque gros titre, on a droit à un pilote.