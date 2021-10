Si, pour jouer sous Linux, Steam est connu pour ses nombreux efforts en la matière grâce à sa surcouche Proton, il n’est pas toujours aisé de lancer des titres non-Steam (bien que cela soit possible). De plus, si vous souhaitez jongler entre différentes versions de Proton, l’option n’est pas du plus accessible, et dès que vous entrez dans le monde des variables d’environnement, la corde vous pend au cou.

Fort heureusement, un autre projet a pour but de centraliser tout cela, en plus d’être compatible avec d’autres lanceurs — natif Linux bien sûr, mais aussi Dolphin pour l’émulation ou encore une liaison avec votre compte Humble Bundle — : Lutris. Déjà passé dans nos colonnes (et dans notre tutoriel) pour une mise à jour précédente, le projet doublement collaboratif par son côté open source et la possibilité à tout un chacun de partager ses scripts d’installation et de lancement vient de recevoir une nouvelle version : la 0.5.9.

Toujours en bêta, le logiciel supportera désormais le DLSS, le FSR et ajoute le support initial de l’Epic Games Store - un argument de taille au vu de leur tonne de jeux offerts - modifie quelques options par défaut. Bien entendu, ce n’est pas tout : citons également le scan automatique des jeux installés pour Humble Bundle, GOG et Steam, ainsi que la possibilité de lancer des titres Lutris directement depuis le client de chez Valve : niveau bouclage de boucle, on est bons ! Pour ce qui est de l’arrivage du paquet, soit vous êtes impatient, et le lien est tout juste disponible ci-dessous, soit vous attendez patiemment que les packagers fassent leur travail.