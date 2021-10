Caché dans sa tanière pas si sécrète, le laboratoire Umbrella Corp Intel se prépare à dévoiler une alchimie encore jamais vu auparavant. La potion du nécromancien Dr Pat Gesinger avait dernièrement été corrompre le cœur de l’OS manchot, mais la voilà qui se fait suave et musicale pour les plus grands fans de pop avec un petit cadeau pour la célèbre Nicki de Cryptomonnaie.

Dans les profondeurs des ténèbres, une formule magique encore jamais vue auparavant mijote...



En effet, les tarots bleus de calcul graphique seront fortement cléments aux nains excavateurs de blocs chainés virtuels grâce à un huit de bâton bien i-neuf augurant une immunité aux malus sur les capacités en déterrage d’Ethereum et autres sorcelleries. Le présage a été annoncé par un certain Roger Chandler — dont les crêpes sont, paraît-il, succulentes —, à la tête des produits graphiques intelliens, lors d’un entretien sans aucun doute occulte avec Gadgets 360. Selon le gourou, restreindre les héros alchimistes sur leurs utilisations, quelles qu’elles soient, n’est pas une priorité du pourvoyeur de puissance (de calcul graphique). Dommage pour les amateurs de divertissement iréel, bien que l’historique dans ce domaine soit de tout manière jonché d’ambuches.

Reste qu’une turlupinade plane encore sur toutes les mimines avides de savoir alchimique : la potion magique alchimiste sera-t-elle prête en quantité suffisante pour tous nos fieffés Gaulois (et autres barbares du reste du monde) ? À cela, le mage à la veste bien retournée Raja Coupderix ne s’attend pas à un miracle — pas de bol, il aurait fallu être prêtre (noob) — et pense bien vendre tout son stock rapidement tant les ouailles sont avides. Cependant, cette dure fatalité est partagée par la majorité des transmetteurs du silicium, Intel ne se sentant donc pas distribuer mieux qu’un autre ses cartes, tels des pains, à autant de personnes à la fois. Pour autant, tel Titi au Makoumba, Raja aurait multiplié les partenaires afin de transformer ses ARC en armes spécialisées par le savoir-faire des forgerons customisateurs habituels, sans pour autant qu’aucun ne soit nommé (ni même leur nombre), secret magique obligeant. Il ne reste nous plus qu’à bouillonner d’impatience avant la distribution finale ! (Source : VideoCardz)