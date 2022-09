Les aventures Epic, le papa de Fortnite les connaît bien, et s’amuse régulièrement à vous les offrir (quasi) sans arrière-pensées aucunes. Les plus méfiants iront voir dans les alternatives libres, mais, comme le dit Pascal après deux verres, gratuit, c’est pas bien cher, donc autant s’y donner à cœur joie ! Bref, contre votre consentement clair et éclairé du CLUF et autres TOS, vous avez le droit de trémousser la sulfureuse Lara dans une histoire sombre, et admirer sa raie joliment tracée — à condition que votre matériel soit à la hauteur. Un petit cadeau de rentrée sympathique !