« Elle a tout d'une grande ! » (ou presque)

Les processeurs Alder Lake, lancés en fin d'année dernière sur le marché par Intel, ont été l’occasion habituelle pour les constructeurs de cartes mères de renouveler leurs portefeuilles de produits, avec un nouveau socket LGA 1700 à la clé. Chaque marque propose depuis quelques semaines un certain nombre de nouvelles références, toutes basées sur l’un des chipsets Intel compatibles avec les Core Gen12. Fabricant bien connu (et apprécié) dans nos contrées, ASRock propose bien entendu de nouvelles cartes mères destinées à ces CPU, avec comme toujours la petite pointe d’originalité qu’on apprécie chez lui. Aujourd’hui, c’est la Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4, au format mini-ITX et basée sur un chipset Z690 (on voit que vous suivez), qui nous fait donc l’honneur de passer sur le banc de test.

• Côté street price, ça dit quoi ?