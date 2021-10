Parce qu'il n'y a pas que les grosses puces en K, débridables et prestigieuses, le Core i5-12400 pourrait bien se tailler une bonne part du lion. En effet, doté de 6 coeurs Golden Cove avec Hyper-Threading, portant le tout à 12 threads, et n'ayant pas de coeurs Gracemont. Il est épaulé par 18 Mo de cache L3. Le bousin devrait mouliner à 4.4 GHz sur un ou deux coeurs, et 4 GHz sur tous les coeurs. Il aurait été testé avec scores postés sur Bilibili-rubine.

Sur le score GPU de CPU-Z, le score single est de 681.7 points, soit moindre que les puces K, mais toujours devant ce que peuvent proposer les Ryzen 5000. Le score multi est fatalement en regard du nombre de coeurs, et il se classe au même niveau que le Ryzen 7 2700X, ce dernier ayant 8 coeurs et 16 threads d'origine Zen +. Sur Cinebench R23, on obtient le même genre de rapport, avec un score monocoeur de 659 points, et multi de 4784, ce qui le met devant le 5600X dans tous les scénarios.

Pendant ce temps, sur le test de stabilité d'AIDA64, le processeur au TDP de 65 W aurait consommé 78.5 W, et tapé 60 °C, ce qui reste évidemment bien moins chaud que ce que nous nous attendons à voir avec les processeurs en K, et que nous avons eu comme fuites. Ce qui ferait sa force, c'est son prix : 182 dollars US, c'est dans les clous de ses prédécesseurs, dont l'i5-8400. Le reste devrait être grevé par le prix individuel de la carte maman et des barrettes Alzheimer. Rendez-vous le 4 novembre !