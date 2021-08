C'est la cadette des consoles Microsoft de dernière génération. Et à ce titre, elle revendique des dimensions minimalistes de 27.5 x 15.1 x 6.5 cm pour la largeur x profondeur x hauteur. Elle ne possède pas de lecteur optique, ce qui fait que sa ludothèque est exclusivement à télécharger. Bref, elle est faite, selon MS, pour du 1440p, ce qui a du sens sur des téléviseurs FHD, mais moins sur des OLED UHD par exemple, où la puissance requise sera dépassée et insuffisante.

Digital Foundry a désossé la petite, et il en ressort plein d'enseignements. Premièrement, le CPU 8 coeurs Zen 2 et le GPU RDNA 2 à 20 CU, ainsi que les 10 gigots de GDDR6 sont refroidis par un radiateur top flow, assez large, et surmonté d'un gros ventilateur qui se cache sous la grille. Le PCB fait très dépouillé, c'est assez surprenant, tandis que le bloc d'alimentation n'est guère plus grand qu'un HDD 2.5" ! Le SSD est d'origine Western Digital, SN530, fait 512 Go mais pour l'upgrader, ce sera compliqué puisque c'est la taille qui limite l'offre, à savoir un 2230, pour en trouver un de plus d'un To, c'est compliqué, pas impossible.

Il faut rappeler quand même que ça coûte 300 boules, et que c'est la seule console qui a eu une dispo relativement courante, et qu'avec les prix des GPU, elle a une vraie légitimité, c'est tout juste la moitié d'une RTX 3060 ou d'une RX 6600 XT pour une puissance pas si éloignée que ça. Au final, c'est puissant pour un tel encombrement, la PS3 ou la première XBox ne pouvaient pas en dire autant, mais ça fait vide, le PCB n'est pas richement fourni en radiateurs sur les composants de puissance, à voir sur le terme ce que ça donne.