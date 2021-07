The Coalition, c'est le studio derrière Gears of War 4 et 5, c'est-à-dire un partenaire de choix de Microsoft, et de l'Unreal Engine. En effet, c'est son outil pour pondre des jeux pour le compte de la Raymonde, et c'est pourquoi la firme suit de très près le développement de l'Unreal Engine 5. On vous a déjà présenté ce moteur en devenir, qui va probablement trouver ses heures de gloire avec l'avènement des consoles AMD Playbox X5. Les deux grandes avancées de l'UE5, si vous les avez oubliées, sont nommées Lumen et Nanite.

Pour rappel, Nanite permet aux développeurs de créer des environnements très riches en polygones, mais avec un coût en patate correct, tandis que Lumen est un nouveau système d'éclairage type Illumination Globale (avec du ray tracing dedans dans les mois qui viennent ?). The Coalition, déjà à l'origine de toutes les exhibitions du moteur, présente cette fois sa nouvelle démo Alpha Point, et comme prévu, ça envoie du bois. Forcément, ça manque de PNJ, et donc cela permet une optimisation de la démo, mais qu'en sera-t-il quand la vie sera affichée à l'écran ? Pour autant, un palier est franchi par rapport à l'Unreal Engine 4, on pense que le futur Gears of War moulinera sur ce nouveau moteur, histoire de lancer un blockbuster sur XBox ? Pour les plus hargneux, la dernière vidéo est l'explication technique de la démo, intéressante à voir pour apprécier le potentiel du moteur.