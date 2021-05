L'année dernière au mois de mai, EPIC avait montré ses premiers travaux très préliminaires finalement sur son futur moteur, l'Unreal Engine 5. Il sera d'ailleurs adopté par le studio battant pavillon Microsoft, The Coalition, à l'origine des derniers Gears of War. Hier, EPIC a organisé un "show", où il était présenté le moteur, avec les améliorations incluses depuis une année. Dans une démo tournante nommée "Valley of the Ancients", le moteur a pu étrenner un module nommé Nanite (i-Robot, retour en 2004 !) qui se révèle être une révolution pour la complexité des décors. Il s'agit de laisser la main aux développeurs de pouvoir créer des environnements complexes sans que cela ne coûte plus de ressource que les méthodes classiques de rastérisation et de mesh shader par exemple. Lors de la démo, un robot ancient se réveille, son squelette est rattaché à 50 millions de Nanite mesh, rien que ça ! La démo tourne sur les consoles new gen, et c'est impressionnant.

Il faut toutefois mesurer cet enthousiasme, même si le rendu est clairement photoréaliste. Ce n'est pas un jeu, et c'est très vide. Mais c'est efficace, il sera bon de voir dans quelles mesures cette méthode permet d'enrichir un jeu sans transformer le truc en diaporama. Le développement semble être du même genre que l'Unreal Engine 4, à savoir participatif et ouvert à tous les développeurs en herbe et confirmés du globe, qui vont apporter leurs assets et autres inventions à l'édifice UE5, afin de le rendre meilleur. Cela a permis à l'UE4 de devenir un moteur référence et de plus en plus utilisé par les studios.