L'Unreal Engine 5 s'affiche dans un trailer préliminaire, et ça déboite !

EPIC bosse en coulisses sur son prochain moteur, l'Unreal Engine 5. Il se dit que la version préliminaire serait disponible en 2021 pour un lancement de la version finale à la fin de cette même année. La démonstration a été faite en mars, par deux techniciens, et sur une Playstation 5. Il y est mis en avant pas mal de nouveaux effets, on pense au système l'éclairage Lumen, à la Global Illumination, au Chaos Physics que l'on avait déjà vu, et tout ça fut mis au point tranquillement.

Si vous matez la vidéo, il faudra aller directement à 1 min 20 pour voir des vraies images du moteur tournant, et il faut avouer que c'est bluffant. A chaque scène est indiquée la technologie qui a servie de base à la gestion de l'effet recherché, clairement la qualité des textures, et le nombre de polygones permet d'avoir quelque chose de propre. Il ne faut cependant pas oublier que c'est une démo, et qu'à ce titre il n'y a pas de ressources prises pour la gestion des autres personnages, de l'IA, tout est donc optimisé pour en mettre plein les mirettes, mais c'est sacrément vide de vie. Mais par contre c'est diablement beau !