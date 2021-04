Les mises à jour régulières du programme Insider permettent d'amener pas mal de nouveautés ces derniers temps, toutefois cela veut dire aussi augmenter sensiblement le nombre de bogues. On notera par exemple la fonctionnalité de la barre des tâches News and Interests, qui après plusieurs semaines devient enfin disponible à l'ensemble des utilisateurs du programme Insider, probablement aidée par les petits changements dans le fonctionnement de l'explorateur Windows. Si vous êtes membre du programme donc, vous pourrez tester cette nouvelle application embarquée, vous permettant d'obtenir news et météo en quelques clics.

Du coup nous avons pour le reste une focalisation sur des correctifs, avec une bonne dose touchant le HDR automatique ajouté dans la build 21337, ce qui permet de pousser son déploiement le plus rapidement que prévu. D'autres bogues sont réparés par rapport à l'ajout du paramètre Camera dans Windows 10, et un nombre élevé de crashs, plantages et souci d'affichage divers et variés. Le Virtual GPU devient de nouveau opérationnel aussi pour certains cas d'utilisation, un problème qui trainait depuis quelque temps déjà. Quelques nouveaux problèmes sont apparus aussi, comme le découpage d'écran qui plante avec le HDR automatique, ou certaines imprimantes USB qui ne fonctionnent plus. C'est donc une semaine légère que nous présente Microsoft, mais parfois, il vaut mieux faire un peu de ménage avant d'entamer de gros chantiers.