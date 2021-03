Microsoft d'est enfin décidé à faire évoluer son OS sur le canal Insider, plutôt que de proposer des correctifs ou des changements d'icônes. De plus, nous ne sommes pas sur de la simple optimisation ou des modifications de paramètres déjà existant, mais bien sur des rajouts de fonctionnalités intéressantes et pratiques pour bon nombre d'utilisateurs. Au programme : des bureaux virtuels personnalisables, un mode HDR automatique pour les jeux vidéos, le Windows terminal et le Power Automate Desktop deviennent des applications et, bien entendu, des correctifs.

Les bureaux virtuels deviennent donc plus efficaces et repérables, puisqu'il est désormais possible de les configurer selon nos envies et besoins : ordre d'affichage, nom, fond d'écran. Cela parait peu, mais cet outil risque de devenir assez présent avec le développement du télétravail afin de séparer les environnements numériques entre vie privée et vie professionnelle/scolaire. Leur accès est aussi simplifié, il suffira de faire la combinaison "Win + Tab" afin de gérer cette fonctionnalité.

Le mode HDR automatique est aussi un grand pas dans l'acceptation de la technologie au sein de la communauté gaming PC, puisqu'elle permettra d'activer un rendu HDR minimum sur n'importe quel titre en DirectX11 ou DirectX12, même lorsque aucun rendu natif n'est proposé. Il s'agit d'un début, qui, s'il permettra d'améliorer quelques vieux titres, risque tout autant d'être truffé de bogues à son prélude, il faudra certainement pas mal de retours de la part des Insiders avant de voir la fonctionnalité apparaitre pour tout le monde. Néanmoins, gardons espoir pour qu'il s'agisse d'une surprise lors de la sortie de la version 21H1 de Windows 10.

Nous avons aussi le droit à l'ajout de fonctionnalités vers des applications à part entière, avec la sortie du Windows Terminal et du Power Automate Desktop, ainsi que la mise à jour du Notepad. Le Windows Terminal permettra d'avoir un système plus joli et avancé que le traditionnel CMD datant de l'époque de DOS, et qui se trouve être très proche de ce que nous retrouvons chez le pingouin. Le Power Automate Desktop vous permettra de réaliser des macros précises afin d'automatiser certaines tâches, et ajoute même un support pour certaines applications - comme Excel - afin de réaliser des opérations en arrière-plan, sans à avoir à bouger la souris. Le rêve pour les procrastinateurs !

Enfin, que serait-ce une build Insider sans des correctifs et des bogues ? Quelques crashs et fuites de mémoires - qui impactaient principalement les Insiders, pas forcément les utilisateurs de Windows 10 - ont été résolus, notamment pour les systèmes ARM64. Un freeze possible des jeux vidéos lors des alt+tab ou la mise en veille a été corrigé, et il n'y a pas eu de réelle augmentation du nombre de bogues depuis la version 21332, ce qui peut être bon signe, ou alors que l'équipe de développement ne les a pas vus.