Si Windows 10 commence à avoir quelques années maintenant, il dispose de rejetons spécifiques qui sont plus ou moins connus, comme Windows 10 ARM. Mais il y a une version attendue depuis quelques mois déjà et optimisée pour les écrans tactiles, les ultraportables et les PC pliants, il s'agit Windows 10X. Le système d'exploitation a déjà fait parler de lui il y a quelques mois, du fait qu'un retard pouvait avoir lieu sur son développement. Mais voilà que la Raymonde a choisi de modifier certains de ses plans pour éviter un trop gros décalage, et la firme a décidé que Windows 10X n'attendra finalement pas les PC portables pliants à double écran pour voir le jour.

C'est un revirement de situation, car l'objectif de développer cet OS était principalement de mettre en avant cette nouvelle technologie, dont Microsoft pourrait être l'un des précurseurs avec ses Surface Neo. Cette nouvelle version de Windows 10 étant à l'origine faite pour n'importe quel type d'ordinateur, elle serait donc déployée à part afin de faire accepter ce nouvel OS. Les différences sont principalement de l'ordre ergonomique, afin d'adapter une bonne fois pour toutes le système fenêtré aux écrans tactiles, le tout en simplifiant et sécurisant l'OS afin de mieux correspondre aux besoins et demandes des utilisateurs de ces machines. L'objectif derrière tout ça est probablement de tenter de rattraper l'échec du marché des smartphones pour la firme, à voir l'impact réel dans le futur. (source : Minimachine)