Si nous vous abreuvons d’actualités quant aux mises à jour du système de jeu sous Linux développé par Valve, Proton, cela n’aide pas à savoir l’utilité réelle du bouzin. Car — il ne faut pas se le cacher — admirer la résolution d’un bug sur Battlefield 2 n’aide en rien si l’on veut lancer Dead Space correctement !

Cependant, il existe une bible pour tout ce qui est compatibilité, un site recensant les options de lancement et les bugs rencontrés : ProtonDB. Les jeux sont ensuite classés selon leur degré de compatibilité, et ceux fonctionnant à la perfection sont notés Platinium (les autres échelons étant Borked, Bronze, Silver et Gold), ce qu permet d’établir les statistiques de progression du projet.

Ainsi, depuis le lancement, ce sont pas moins de 11 000 jeux différents qui ont été testés par la communauté, avec une augmentation assez constante de 300 nouveaux par mois. Pour les titres totalement fonctionnels, le rythme est inévitablement réduit, mais ces derniers représentent tout de même 50,4 % du panel testé, soit près de 6 000, avec une augmentation, ici aussi constante, d’environ 100 jeux par mois. Rappelons que tout cela a été réalisé en deux ans seulement, autant dire que Valve n’a pas chômé, même si les fondations posées par Wine ont dû également être bien utiles ! Qu’est-ce que le géant distributeur de jeux vidéos nous réservera à partir de ce projet ? Mystère, le comptoir est sur le coup ! (Source : BoilingSteam)