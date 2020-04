À peine parlions-nous d’une mise à jour de Proton et Lutris, suivis de Wine, que DXVK en profite pour se refaire également une beauté. Cette version — mineure — se prénomme 1.6.1, et n’a pas vraiment de quoi bouleverser les masses, bien que toujours bienvenue.

Dans ces correctifs, nous trouvons un panel de jeux très hétérogènes, allant des triple A récents comme Half Life : Alyx aux titres datant de 2005 comme Battlefield 2. Dans le premier cité, des bugs graphiques causés par une prise en charge incorrecte des divisions par zéro entières ont été rustinées, et, dans le second, un bug affichant du terrain noir a été patchée. Parmi les autres titres améliorés, citons Blue Reflection, Crysis, L.A. Noire ou encore Prince of Persia. Enfin, la stabilité générale des jeux DirectX a été améliorée, tout comme une erreur Vulkan concernant certains GPU NVIDIA. Pour les plus curieux, la liste complète des changements et disponible par ici.

Comme d’habitude, les mises à jour se feront automatiquement par Steam ou votre gestionnaire de paquet habituel si jamais vous utilisez une distribution alternative. À vos modems !