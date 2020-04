Avec la série RTX, NVIDIA a beaucoup misé sur l’IA, en intégrant des Tensor Cores — des unités de calcul matriciel — dans les cartes grand public. Cependant, leur utilité est pour le moment restreinte (pour Mr Toulemonde toujours) au DLSS et au Ray Tracing seuls : le premier cité est une méthode permettant d’améliorer la qualité graphique depuis un rendu d’une définition inférieure, et le second supprime l’effet « grain » inhérent à l’algorithme de Path Tracing utilisé par NVIDIA.

Tout cela pour dire que la partie RTX, finalement, n’est pas tant utilisée... Alors que les investissements sont conséquents dans le domaine. Mais ça, c’était avant ! Car les verts ont trouvé une autre application : la réduction de bruit. Pour cela, un logiciel nommé RTX Voice permet de déporter le calcul d’un réseau de neurones entraîné pour ne laisser passer que les voix. Le bouzin est compatible avec les cartes série RTX (Quadro et GeForce), et un pilote de version supérieure ou égale aux 410.18. Dans la pratique, Windows voit un nouveau périphérique d’entrée, il faudra donc reconfigurer vos applications pour utiliser la nouvelle source ; voire redémarrer. Notez qu’ un hack permet de faire fonctionner le plug-in sur une carte non-RTX , limité apparemment à la série 10.