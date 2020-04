Un nouveau kit pour refroidir passivement NUC 7 et 8 (et à priori les suivants)

NUC ou Next Of Computing, depuis 10 générations ces petites machines commercialisées par Intel proposent l’essentiel d’un PC condensé dans une petite boite discrète et facilement escamotable, mais non forcément beaucoup moins capable selon la gamme et l’équipement intégré. Bien sûr, comme pour toute machine au format réduit, l’un des inconvénients les plus courants sera généralement celui de la dissipation de la chaleur produite, et surtout la capacité à le faire efficacement et discrètement. Pour preuve, n’hésitez pas à vous replonger aussi dans notre test de deux NUC 8 Islay Canyon !

Par ailleurs, une simple recherche sur internet trouvera facilement un bon nombre de mésaventures d’utilisateurs ayant rencontré des problèmes de chauffe avec un NUC. Justement, fin 2019, Intel lui-même avait publié un communiqué pour tenter d’adresser les situations de surchauffe pour la totalité de son catalogue NUC (147 produits) !

Par contre, si vous avez décidé de passer à l’étape supérieure, la nouvelle solution de HDPLEX pourrait ne pas manquer d’attrait. Il s’agit d’un kit passif compatible avec les NUC 7 (NUC7i7DNBE, NUC7i5DNBE, NUC7i3DNBE, NUC7i7BNB, NUC7i5BNB, et NUC7i3BNB avec un système de fixation à 3 vis en triangle) et NUC 8 (NUC8i7BEB, NUC8i5BEB, NUC8i3BEB avec système de fixation 35 x 35 mm à 4 vis), constitué d’une base en cuivre avec un couvercle en aluminium, d’où émergent 6 caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre et qui se divisent en deux branches opposées pour conduire la chaleur vers une surface de dissipation plus large - par exemple, les parois des boîtiers NUC H1 V3 ou H1.TODD du même constructeur.

Ainsi, HDPLEX affirme qu’un couple H1 + kit passif NUC sera en mesure de dissiper un TDP jusqu’à 65 W. Hormis pour l’exception Kaby Lake-G (TDP jusqu’à 100 W), c’est donc en principe suffisant pour la majorité des CPU de NUC existants, dont le TDP se situera toujours entre 15 et 45 W.

Certes, la compatibilité du kit est pour l’instant dictée par les deux plaques I/O fournies de base avec le système de refroidissement, mais HDPLEX affirme que d’autres NUC seront supportés prochainement avec l’ajout de nouvelles plaques arrières adaptées. En attendant, le kit passif NUC est vendu en tant qu’accessoire optionnel avec une remise lors de l’achat de l’un deux boîtiers susmentionnés, mais peut aussi être acheté seul, par exemple dans le cadre d’un projet de machine NUC faite maison ! Le système devrait être en stock ce mois-ci et disponible dans toute l’Europe depuis l’Allemagne pour 53,82 €.