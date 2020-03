Si vous avez plusieurs ordinateurs et que vous vous êtes déjà amusés à démonter un disque de l’un pour aller farfouiller dans les dossiers de l’autre, il vous est peut-être arrivé de passer par l’utilitaire de gestion de disque. Quasiment inchangée depuis XP, le logiciel permet les opérations de base possibles sur un disque : création et suppression de partitions, formatage, point de montage et même redimensionnement.

Cependant, l’interface de ce dernier pourrait (enfin) être revue. En effet, dans la build 19577 de Windows 10 se trouve mention d’un curieux « Modern_Disk_Management_Link », ce qui alerte de suite sur la possibilité d’une mise à jour de l’outil vieillissant.

Pour sûr, le logiciel actuel manque de convivialité...

Cela est complètement logique au vu de la politique de la Raymonde visant à migrer totalement ses applications vers des versions UWP, espérons surtout que cela ne soit pas source de nouveaux bugs. Pour le moment, impossible encore de savoir si cette dernière serait directement intégrée dans l’application « Paramètre » ou si elle existerait comme un composant à part. Affaire à suivre dans les prochaines versions Insider ! (Source : WindowsLatest)