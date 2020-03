Clairement, le virus met tout en standby, et vampirise la vie économique. La question de savoir si c'est la vraie vie ou pas ets un débat philosophique, néanmoins il ets plaisant de redécouvrir du silence en ville, et des odeurs pas liées aux pots d'échappement, sans oublier les économies liées aux non dépenses du fait du confinement. Bref, on en oublierait presque qu'Intel devait lancer sa nouvelle génération de puces, dérivées du vieux 14nm, et encore basées sur Skylake. Le flagship, si vous ne le saviez pas encore par malheur, se nommera 10900K, avec 10 coeurs et 20 threads, 20Mo de L3, et des fréquiences s'échelonnant de 3.7 à 5.3 GHz selon la charge.

Plus bas, le 10600K se veut le plus couillu des hexacores, Intel ayant décidé enfin d'offrir l'Hyperthreading à l'enselbe de ses gammes. Il aura donc 6 coeurs et 12 threads, 12Mo de L3 et des fréquences de 4.1 à 4.8 GHz. Ils auraient été testés sur 3D Mark Time Spy, et c'est le score CPU (physics) qui a été noté. Voici les scores relevés avec des barrettes de RAM différentes :