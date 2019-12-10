Nvidia publie lui aussi des drivers

Les 441.66 WHQL viennent de débarquer. Ils ajoutent le support des jeux Mechwarrior 5 Mercenaries, et Detroit Become Human. Il y a également deux nouveaux moniteurs ajoutés à la liste G-Sync compatible, ce sont les MSi MAG251RX et Viewsonic XG270. Voilà pour le côté nouveauté. Il y a des bugs corrigés forcément, et les voici :

L'application Resolve pouvait planter pendant une lecture arrière de la timeline en utilisant le Codec RAW Blackmagic. EH beh pouf, y a bon maintenant. Forza Motorsport 7 pouvait offrir du stuttering après quelques tours de course, ça aussi c'est réglé. G-Sync sur le jeu Fallout 76 codé avec les roustons pouvait voir son framerate chuter, c'est ok. Il y a bien deux autres bugs mineurs qui touchent le son avec GTX 1080 Ti sous Windows ou le panneau de contrôle Nvidia avec la GTX 1060 6G, eux aussi sont résolus. Si vous avez besoin de jouer à ces jeux, c'est le moment.