L'avantage chez Noctua, c'est que le constructeur affiche une feuille de route régulièrement mise à jour sur son site officiel et l'on sait donc toujours ce qui est concrètement en préparation dans ses labos, et plus ou moins à quoi s'attendre sur une période donnée, quand bien même certaines nouveautés peuvent parfois y apparaitre « tardivement » et peu de temps avant leur lancement. Ce fut le cas précisément du ventirad présenté avant-hier, le NH-D12L. L'inconvénient, c'est que la feuille de route du fabricant autrichien est clairement « sans engagement » et purement indicative, et l'on ne pourra donc s'empêcher de ressentir une petite pointe de déception à chaque fois qu'une nouveauté majeure se fait repousser, encore et encore, trimestre après trimestre... Pour se rafraichir la mémoire, voici l'ancienne version de la feuille de route de janvier 2022, désormais remplacée par celle-ci :

On pensera ici d'abord tout particulièrement au successeur du célèbre NH-D15, un « NH-D16 » au programme désormais depuis bien longtemps et qui fut même montré en une occasion sous la forme d'un prototype au Computex 2019. De toute évidence, Noctua doit vraiment avoir du mal à surpasser les performances de son flagship 140 mm actuel, allez savoir. En tout cas, la « next-generation NH-D15 » a été repoussée de Q4 2022 à Q1 2023, snif ! Bon, le retard de la prochaine génération de ventilateur 140 mm y est peut-être aussi un peu pour quelque chose. D'ailleurs, celle-ci est désormais planifiée pour Q4 2022 au lieu de Q3. Là aussi, on supputera que le constructeur veut encore se donner plus de temps pour peaufiner et raffiner encore un peu ses moulins - il est vrai qu'il sera dommage d'avoir un hypothétique NF-A14x25 inférieur au très polyvalent NF-A12x25... Autre décalage notable, celui des premiers ventilateurs blancs de la marque. Comme le reste du hardware ci-dessus, il ne faudra plus les attendre avant le premier trimestre de 2023.

Pour se consoler (maigrement), sachez que le fabricant a ajouté des grilles de ventilateur à son menu. Elles sont d'ailleurs imminentes, puisque planifiées pour le trimestre qui vient juste de commencer. De mémoire, Noctua n'avait encore jamais commercialisé de grille par le passé. De ce fait, même si c'est loin d'être une nouveauté excitante, on est tout de même un peu curieux de voir de quoi il s'agit. On peut imaginer qu'il en existera dans toutes les dimensions de ventilateurs existantes dans son catalogue, ou presque. Enfin, l'autrichien a aussi ajouté du ventilateur 60 mm slim au programme du dernier trimestre de l'année, possiblement des versions de 10, 14 ou 15 mm d'épaisseur des modèles existants, comme il en existe déjà dans d'autres dimensions.