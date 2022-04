Les Eisbaer Aurora, on les connait assez bien, c'est une gamme phare du catalogue du spécialiste du refroidissement glouglou Alphacool. On en a même testé deux déclinaisons Pro il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, on découvre les Eisbaer Aurora HPE Edition 360 et Eisbaer LT360 Aurora HPE, deux AIO 360 mm, comme vous l'aurez sans aucun doute deviné. Que nous proposent-ils de différent ?

Esthétiquement et techniquement côté pompe, compatibilité, branchement et ventilateurs, il n'y a pas de modifications notables à relever, performances et qualités sont identiques à ce que l'on trouve déjà sur les Eisbaer existants dans leur classe respective (la série LT, pour « Light », est l'offre plus abordable). Pour rappel, dans les deux cas, la pompe est une DC-LT2 pouvant mouliner jusqu'à 2600 tr/min pour un flux maximal de 75 L/h et une colonne d'eau de 0,95 m.

Avec les nouveaux venus (ci-dessus, on vous laisse deviner qui est qui), c'est donc essentiellement une affaire de radiateur ! En effet, exit l'ancien NexXxoS avec ses 12 canaux de 1,8 mm de largeur et sa densité de 15 FPI (fins par pouce), et place au nouveau NexXxoS HPE-30 - HPE pour High Performance Edition ! Ses dimensions extérieures sont inchangées, à savoir 391,5 x 124 x 30 mm, et il est toujours fabriqué à 100 % en cuivre, avec embouts G1/4" en laiton et enveloppe en inox, et disposant donc de 3 emplacements pour les ventilateurs Aurora Rise 120 aRGB (PWM, 0 à 2500 tr/min, 118,9 m3/h max. et 3,17 mm/H2O max.) inclus dans le bundle.

En revanche, malgré le packaging identique, le nouveau radiateur possède à présent 15 canaux de circulation d'une largeur de 2 mm et une densité de 18 FPI. Ainsi, Alphacool vante une multiplication par 1,2 du passage d'eau et une amélioration de 20 % de l'efficacité de l'échange thermique ! Sur le papier, cela semble prometteur. Reste à voir comment cela se traduira à l'usage sur les performances réelles et avec un processeur bien chaud.

La disponibilité des deux modèles est immédiate. Le moins cher est l'Eisbaer LT360 Aurora HPE à 159,98 €, tandis qu'Alphacool vous délestera de 179,99 € pour son Eisbaer Aurora HPE Edition 360. La compatibilité est de mise avec tous les sockets grand public AMD et Intel du marché y compris LGA1700 et sTRX4/TR4/sWRX8.