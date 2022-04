Comme toutes les grandes entreprises dans le domaine de l’informatique (et ailleurs), Intel dépose chaque année un bon tas de brevets afin de sécuriser leurs inventions, qu’elles aient abouti sur un produit fonctionnel.... ou non (un brevet sert à déposer une idée, qui peut être aussi saugrenue ou infaisable que possible). Or, quand les illustrations dudit brevet semblent un peu trop inspirées par d’autres, il y a matière à s’interroger, et c’est justement le cas du brevet concernant Ocean Cove, déniché par @Underfox sur l’oiseau bleu gazouilleur.

Image 1: AMD Zen microarchitecture - HC28 - Aug. 2016.



Image 2: Intel Ocean Cove patent, granted in 2022, Fig. 3. pic.twitter.com/1YPb8wtzhD — Underfox (@Underfox3) April 6, 2022

Le constat est indéniable : les schémas sont directement inspirés de la présentation de Zen 1 d’AMD, en 2016… mais pas seulement, puisque des paragraphes explicatifs sont directement tirés d’Anandtech. Sacrebleu, les bleus seraient en train de copier l’architecture rouge ?

Point du tout : Ian Cutress, ancien d’AnandTech, le résume à la perfection sur Reddit. Les 122 pages du brevet sont en fait remplies d’information de contexte (inutiles…), dans lesquelles la présentation des rouges a été visiblement reprise en tant qu’exemple d’un design de CPU, et ne fait en aucun cas l’objet principal du brevet. Maladresse de stagiaire ? Volonté de ne pas gratter trop loin dans sa propre architecture ? Difficile à dire, mais une chose est sûre : les CPU Zen Intel, ça n’est pas pour demain !