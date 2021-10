Si vous souhaitez avoir un ordre d’idée de la proximité de sortie d’un produit dans le domaine de hardware, un bon indicateur est le support logiciel. En effet, les boites doivent bien s’assurer que leur bébé fonctionnera comme il faut à sa sortie, et Dieu sait que ce n’est pas toujours gagné. Or - et particulièrement dans les projets open source, les ajouts de nouveaux bouzins passent forcément par des étapes de revue de code publiques, ce qui permet ainsi de glaner des infos un peu plus fidèles qu’un cliché à la va-vite pris on-ne-sait-trop où.

C’est le cas de notre patch du jour, concernant le noyau Linux et plus particulièrement le pilote graphique Intel i915 dont le seul intérêt est d’apporter le support des puces multitilles, une caractéristique essentielle de la future gamme Xe HP, présent notamment sur le GPU pour centres de calcul Ponte Vecchio. De plus, une composition similaire est attendue pour Xe HPG, le penchant gamer de la gamme : autant dire que le support semble encore loin d’être parfait... indiquant a priori une sortie pas avant 2022 ; ce qui correspond avec les dires de a maison-mère. Rappelons toutefois que Ice Lake a été ajouté au compilateur GCC en 2018 ; autant dire que des retards peuvent tout à fait arriver. Qui vivra verra ! (Source : Phoronix)

Les noms, c’est chouette ; les produits et les logiciels, c’est mieux !