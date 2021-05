Enfin, on y arrive, un pas de plus a été réalisé dans la direction d'un PC entièrement converti au thème « Swarovsky » ! Une belle nouvelle pour les amateurs de la chose qui ont déjà l'une ou l'autre DRAM cristalline de chez G.Skill, la Trident Z Royal ou la nouvelle Trident Z Royale Elite, avec une sublime RTX 3090 de chez EMTEK, et pourquoi pas cette souris incrustée de diamants ! De quoi s'agit-il ? D'un ventilateur ! Et comme il en faut généralement au moins de 3 à 5 pour une configuration, la transformation visuelle du boîtier est donc assurée ! Pourquoi ? Parce que sous son aspect technique parfaitement banal, le Stella Frost de GELID intégré dans son cadre tout blanc un éclairage biface ARGB avec 16 LEDs cachées sous des diffuseurs « diamantés » au style imparable, tout à fait l'image du hardware mentionné ci-dessus. Il y a aussi 8 LEDs en complément au centre du ventilateur, tant qu'à faire, de quoi envisager un concert lumineux plutôt sympathique si c'est votre dada.

Du côté des choses plus sérieuses, retenons que le Stella Frost est un ventilateur de 120 mm avec un roulement Double Ball Bearing, secondé par une puce PWM pour éviter tout cliquetis. Un duo qui sera capable de faire mouliner le moulin entre 500 et 1600 tr/min selon les besoins du moment, pour un maximum de 70 CFM, une pression statique de 1,3 mmH2O, et une nuisance de 35 dBA. Chaque unité se branchera avec un câble 4 pins PWM et un 3 pins ARGB 5V. On ne parle pas très souvent de la consommation pour un ventilateur, mais la multiplication des LEDs fait qu'il est désormais assez pertinent de le préciser, le Stella Frost ponctionnera un maximum de 5 W, ce qui est assez dans la norme pour un ventilo ARGB, mais représente tout de même plus du double d'un ventilateur standard.

En somme, des caractéristiques très classiques et pas particulièrement séduisantes, le Stella Frost 120 RGB s'appuie assurément sur son look pour se démarquer, et accessoirement un tarif relativement contenu de 9,99 €, accompagné d'une garantie de 3 ans.