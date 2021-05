Plusieurs choses nous surprennent lorsqu'on jette un oeil aux meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) cette semaine. Car autant la présence en force du dernier Resident Evil ne nous surprend absolument pas, autant celle de Hood: Outlaws & Legends fait son petit effet. Une 2e place malgré l'ouragan RE, c'est fort. Même chose pour It Takes Two qui confirme son succès au fil des semaines, c'est beau. Et dans une moindre mesure, la réédition remasterisée de Mass Effect parvient également à toucher une partie des joueurs, c'est... bien.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 18 Semaine 17 1 Resident Evil Village PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS 2 Hood: Outlaws & Legends Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 3 PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS It Takes Two 4 It Takes Two Valve Index VR Kit 5 Valve Index VR Kit NieR Replicant™ ver.1.22474487139... 6 Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle DEATH STRANDING 7 Resident Evil Village & Resident Evil 7 Complete Bundle Total War: ROME REMASTERED 8 Arma 3 Creator DLC: S.O.G. Prairie Fire Resident Evil Village 9 Mass Effect™ Legendary Edition NieR:Automata™ 10 NieR:Automata™ Valheim

Pas de surpise en revanche du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), mais rappelons qu'il y a ici un décalage d'une semaine par rapport au classement Steam. C'est donc en toute logique qu'on devrait se taper du Resident Evil à toutes les sauces la semaine prochaine, là encore sans trop de surprise. En revanche, bon point pour Returnal, même si son résultat n'étonne pas tant que ça étant donné que c'est une exclusivité sur PS5 et qu'il était logique qu'on le retrouve ici.