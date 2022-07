Voici un CMP qui n'est pas de chez NVIDIA et n'est donc pas là pour miner, puisque c'est un boitier ATX moyen tour de chez Cooler Master ! Comme vous l'aurez vu dans le titre, le constructeur ne tarit pas d'éloges à propos de sa « nouvelle » création. Il vrai que CM a osé une façade plutôt audacieuse avec son style géométrique, une grande surface en mesh et sa bande ARGB intégrée, mais de là à dire qu'il s'agit d'un régal pour les yeux... Enfin, ce sera à chacun d'en juger. En tout cas, ce n'est que de cet angle-là que le CMP 510 se distingue véritablement, au fond, c'est un boitier moderne fait d'acier, de plastique et de verre trempé comme il y en a déjà plus d'une centaine sur le marché. Voyez plutôt :

Bref, comprenez par-là que le CMP 510 aura la place qu'il faut pour une configuration sympathique, mais de manière assez basique, sans fioritures. Il n'y a donc pas vraiment de limite notable à relever pour ce qui est du cœur de la configuration, tant que l'on s'en tient à du matériel commun et dimensionné raisonnablement. En ce qui concerne le stockage, on retrouve le très classique combo 2 x 2,5" + 2 x 2,5"/3,5", pas fifou, mais suffisant si votre carte mère possède une quantité raisonnable de slots M.2.

La ventilation pourra être assurée par 2 x 120/140 mm sur le dessus, 3 x 120/2 x 140 mm à l'avant et 1 x 120 mm à l'arrière. 3 unités ARGB de 120 mm seront préinstallées à l'avant. Notons que des ouvertures ont été prévues dans le capot de l'alimentation, ce qui permettra de choisir l'orientation du bloc ou d'opter pour du passif, mais il n'est pas possible d'y installer de moulin (à moins de bricoler un peu). Enfin, vous pourrez naturellement aussi y faire circuler de l'eau, au maximum dans un radiateur de 240/280 mm à l'avant, ou encore 240 mm sur le dessus et 120 mm à l'arrière. L'habituel, quoi.

Les I/O ne viennent pas sauver l'honneur, il faudra se satisfaire d'USB-A, avec 1 port USB 3.0/3.2 Gen 1 et deux ports USB 2.0, le p'tit jack micro/casque et un bouton pour l'ARGB.

Heureusement, il ne sera pas nécessaire de se ruiner pour se l'offrir, 90 € suffiront pour pouvoir y mettre la main dessus, et ce dès à présent chez les revendeurs habituels. Alors, séduits, ou pas ?